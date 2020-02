OPERAZIONE

AIELLO DEL FRIULI Vestiti griffati, abiti costosi, oltre 2 mila euro di acquisti effettuati in pochissimo tempo con la tessera bancomat sottratta poco prima ad una anziana di Gorizia. Ma in pochissimo tempo la ladra è stata smascherata, bloccata mentre stava tentando di oltrepassare il confine con la Slovenia. Si tratta di una donna di 45 anni, cittadina bulgara, fermata dai carabinieri dopo una rapida, mirata ma alquanto complessa ed articolata indagine portata a termine dai militari della stazione di Aiello del Friuli. L'episodio risale ai primi giorni di febbraio, all'interno del Palmanova Outlet Village di Aiello. I carabinieri della locale stazione si sono attivati a seguito di una denuncia presentata da una donna ottantunenne goriziana, la quale è stata borseggiata all'interno del centro commerciale della bassa friulana. Alla donna era stato sfilato dalla borsa il portafogli, con pochi contanti ma con la tessera bancomat con la quale in pochissimi minuti sono stati effettuati, sempre nel villaggio commerciale, prelievi dagli sportelli degli istituti di credito e acquisti di merce per più di 2 mila euro complessivi. I militari avvalendosi della collaborazione degli addetti alla vigilanza all'interno del centro commerciale, hanno avviato immediatamente una serie di controlli, acquisendo numerosi concordanti riscontri atti ad identificare quale autrice del borseggio la cittadina bulgara, la quale, sempre su imput dei militari dell'Arma della stazione di Aiello, è stata controllata dai colleghi della stazione di Basovizza, in prossimità del valico italo-sloveno di Fernetti. All'interno della vettura di sua proprietà sono stati ritrovati numerosi capo di abbigliamento di varie marche di pregio quali Moschino, Calvin Klein, Louis Vuitton, telefoni cellulari e circa 3 mila euro in contanti, che reputati tutti di provenienza illecita, sono stati sequestrati e restituiti ai legittimi proprietari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA