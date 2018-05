Composti bio-attivi pregiati dalle vinacce Nuova tecnologia dall'Università di Udine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INNOVAZIONEUDINE Valutare costi e benefici dell'impiego del processo di estrazione SFE (Supercritical Fluid Extraction), tecnologia verde, per il recupero di composti bioattivi da scarti dell'industria vitivinicola, nella moderna ottica della bioraffineria, per contribuire al trasferimento tecnologico e alla diffusione nel tessuto imprenditoriale del più avanzato know-how di settore. È l'obiettivo del progetto BIOraffineria: valore aggiunto dei sottoprodotti Enologici, recentemente finanziato per 100 mila euro da Ager e di cui è capofila...