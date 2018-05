CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Completati i lavori in via Cividale, nuovamente percorribile senza limitazioni, da lunedì il piano delle asfaltature ripartirà da viale XXIII Marzo.Proprio in quest'ottica il Comune di Udine ha predisposto un'ordinanza per la regolamentazione della circolazione, che in ogni caso sarà sempre consentita in entrambe le direzioni.L'impatto del cantiere sul traffico sarà gestito infatti limitando le chiusure alle sole corsie, in maniera alternata, in cui saranno in corso i lavori. Nei tratti di volta in volta interessati dalle operazioni di...