Comparto unico, aumenti a rischio

IL CASOUDINE Comparto unico del Friuli Venezia Giulia, ovvero gli oltre 13mila dipendenti non dirigenti di Regione ed enti locali, in ambascia perché potrebbe sfumare l'aumento del salari accessorio da 580 a circa mille euro l'anno previsto nel contratto 2016-2018 e ora messo in discussione dalla Corte dei Conti che si è pronunciata a seguito della richiesta della Regione di un parere su una legge regionale di fine 2018 di «interpretazione autentica» della disposizione regionale che destina il 50% dei risparmi derivanti dalla...