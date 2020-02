COMMISSIONE

UDINE Il Parco Martiri delle Foibe ha la sua telecamera: ad annunciarlo è stato ieri l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani, nel corso della commissione Statuto che ha dibattuto l'introduzione del daspo urbano e dell'ordinanza anti alcol nel Regolamento di Polizia urbana. Da alcuni giorni ha spiegato -, è stato installato il nuovo impianto di videosorveglianza per l'area verde. Grazie ad essa e all'ordinanza anti alcol la situazione è molto migliorata perché fino a pochi mesi fa, lì c'erano gruppi di persone che bevevano e si ubriacavano e i cittadini non si sentivano sicuri. Da un po', inoltre, sono anche entrate in funzione le telecamere contro lo spaccio nelle scuole. Per quanto riguarda invece il daspo, a sollevare le critiche dell'opposizione è stato soprattutto il perimetro dell'area rossa in cui si potrà applicare. La zona è stata individuata attraverso il confronto con la Polizia Locale e la Questura ha risposto Ciani -. L'area interna alla circonvallazione è particolarmente delicata non perché facciamo differenze, ma in base ai requisiti stabiliti dalla norma, quindi perché ci sono scuole, musei, luoghi di cultura, mercati e aree di flusso turistico. Se dovessero emergere problemi altrove, interverremo con ordinanze specifiche o modificheremo la norma, fermo restando che deve rispettare la legge nazionale.

E, così, il daspo passa, con il sì della maggioranza, l'astensione di Lorenzo Patti di Siamo Udine e il no di Carlo Giacomello del Pd (secondo cui il centrodestra cavalca la questione sicurezza, senza però che i numeri siano cambiati) mentre Domenico Liano (M5Stelle) ed Enrico Bertossi (Prima Udine) sono usciti al momento della voto. Ed era stato proprio Bertossi a sollevare la questione dell'area: Viale delle Ferriere non è una barriera fisica, se le persone colpite da daspo attraversano la strada continuano a fare ciò che vogliono: il provvedimento andrebbe esteso a tutta la città. Discorso simile quello di Liano: Sono favorevole ai provvedimenti che Ciani sta introducendo per far sì che si migliori la situazione in alcune zone. Perché, però. in alcune parti della città, dove ci sono movimenti strani, non si è cercato di creare altre zone rosse?.

