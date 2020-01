COMMERCIO

UDINE «Un'opportunità per il consumatore che, dopo una stagione autunno-inverno non brillante, può comprarsi capi scontati per le giornate fredde che arriveranno da qui in avanti». Il presidente di Confcommercio Udine mantiene una visione positiva sulla stagione degli sconti che ufficialmente si apre oggi in Friuli Venezia Giulia e potrà proseguire fino al 31 marzo. «È una formula consolidata in tutta Europa ricorda e perciò avrà pur un qualche motivo di esistere, anche se è chiaro che ha perso l'appeal dei tempi passati». Se, naturalmente, nessuno ha la sfera di cristallo per sapere in anticipo quale sarà la risposta dei consumatori a fronte dei primi saldi del nuovo decennio del Duemila, Da Pozzo conserva un certo ottimismo puntando in particolare «sui primi giorni, che beneficiano anche dell'effetto mediatico», legato all'avvio della stagione dei prezzi ribassati. «Se il consumatore si rivolge ai suoi negozi di riferimento prosegue il presidente -, potrà verificare la bontà dello sconto, facendo il raffronto con il prezzo pieno che aveva il prodotto che intende comprare. Saprà così anche distinguere quelle iniziative organizzate esclusivamente in vista dei saldi». Alla partenza, considera, «la media dei saldi si attesterà sul 30%, con qualche punta superiore a tale percentuale». La stagione dei saldi, dunque, dall'osservatorio del presidente della Confcommercio di Udine continua a mantenere una sua validità ed è anche per questo che Da Pozzo considera «un errore» porla in analogia «con il Black Friday», ovvero la giornata di super sconto che si pratica a fine novembre, un'iniziativa importata dagli Stati Uniti e che ha trovato rapida diffusione anche in regione. «La scontistica del Black Friday è legata a un giorno o poco più, riguarda tutte le tipologie di merce ma in particolare quelle dell'ambito informatico e interessa significativamente la vendita online», riassume il presidente. «La stagione dei saldi, invece, dura a lungo e interessa prioritariamente l'abbigliamento e le calzature». Perciò, più che una formula concorrente rispetto ai saldi, il Black Friday «è un'opportunità in più per il consumatore che funziona anche per l'importante traino mediatico». Restando ai saldi che partono oggi, per i negozianti non è più dovuta alcuna comunicazione al Comune e da tempo, ricorda Confcommercio Udine, è stato soppresso il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni che precedono i saldi. Essi riguardano i prodotti stagionali o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo. La presentazione al pubblico delle vendite di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura della vendita. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul costo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale. Le merci in offerta devono essere presentate in maniera distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Confcommercio ricorda, infine, che vi è l'obbligo di esporre la dicitura «vetrina in allestimento» per il tempo necessario a sostituire i prezzi con i prezzi scontati.

Antonella Lanfrit

