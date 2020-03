COMMERCIO

UDINE Al Città Fiera, il più grande centro commerciale della regione, al tempo del coronavirus si respira un'atmosfera irreale, diventata quasi marziana domenica scorsa, con la completa chiusura introdotta dall'ultima stretta. Dai 24-30mila clienti che affollano una domenica normale a zero.

Con un calo di presenze e incassi anche «ingentissimo», come in tutta Italia: «Dal 100% della domenica, al 70 o al 30%, a seconda». Ormai, su quasi 250 attività complessive - calcola il patron Antonio Maria Bardelli - ne sono rimaste operative, fra decreti e ordinanze per il contenimento dell'epidemia, appena una decina. «L'Iper Conad, la parafarmacia, il Lidl, la banca, la drogheria Dm, l'edicola tabacchi, una parafarmacia specializzata in prodotti per celiaci, poi Zooplanet per gli animali e Leroy Merlin».

IN SOCCORSO AI PICCOLI

Per i piccoli negozi della galleria, una botta innegabile: sarà difficile rialzarsi. Ci sarà uno sconto sugli affitti? «Ovviamente spiega Bardelli stiamo cercando di capire che tipo di provvedimenti potremo adottare e fin dove potremo arrivare. Sicuramente li valutiamo e anche in modo sensibile, non uno sconto del 5% per capirsi. O si aiuta, o non si aiuta. Faremo il massimo che potremo nell'ottica di una reciproca sostenibilità, alla luce dei provvedimenti che verranno presi dallo Stato».

Sui provvedimenti per le imprese Anna Mareschi Danieli di Confindustria è stata molto critica, lei come li giudica?

«Ho sentito Fedriga e so che stanno cercando di valutare aiuti aggiuntivi a quelli statali e mi sembra un buon principio, come ho fatto io quando ho deciso di aiutare la sanità (con una donazione di due respiratori e un ecografo neonatale per un valore di 100mila euro, ndr) ho scelto di essere aggiuntivo e non sostitutivo. Sulla portata e la sufficienza degli aiuti, bisogna capire quanto tempo durerà il blocco. Dovremo usare questo tempo per capire come prepararci alla ripartenza dal punto di vista economico e di contenimento sanitario. Potremmo dover cambiare strategia e perdere tempo ora è da irresponsabili».

Bardelli cita Bonomi, di cui condivide l'idea che sia doveroso capire gli scenari futuri. Per quanto riguarda il commercio, «posso dire che i provvedimenti di aiuto previsti per ora sono solo per categorie che hanno valenza semplicemente catastale. Spero sia solo frutto della fretta nel fare i provvedimenti. Non si capisce perché, per esempoio, per i negozi in categoria C1 sia previsto il recupero d'imposta del 60% degli affitti pagati, mentre per i negozi classificati D8 quegli stessi aiuti, per ora, non ci sono, o almeno così pare. Tutto il Città Fiera è D8 e abbiamo moltissimi piccoli negozi che non si capisce perché debbano essere discriminati sulla base di criteri burocratici che non hanno aderenza con la realtà».

BACINO RISTRETTO

I cali su fatturato e presenze, secondo Bardelli, «sono legati anche ad alcune interpretazioni delle norme». Prima dell'ultima stretta (che ha vietato di andare da un Comune ad un altro) «avevamo chiesto il parere della Prefettura sul concetto di prossimità. Che non va tagliato con l'accetta: uno che abita al Villaggio del Sole poteva venire al Città Fiera a fare la spesa all'Iper Conad, anche per evitare code. Adesso navighiamo a vista». In ogni caso, «il Città Fiera che prima aveva un raggio di azione che raggiungeva Trieste, ora può raggiungere il Villaggio del Sole, è la realtà».

Cosa pensa delle chiusure dei negozi alimentari la domenica?

«Dal punto di vista dei danni non credo cambi molto a questo punto. L'unica cosa è valutare se questo comporti un ulteriore assembramento con code davanti ai negozi aperti un giorno in meno. Ma se serve a combattere il contagio, ben venga».

La giunta Fedriga sta facendo bene?

«Penso che quello che stanno facendo sia assennato. Poi, in momenti così difficili, imbroccarle tutte giuste credo sia difficile. Siamo tutti impreparati. A tutti quelli che hanno responsabilità dico: pensate a strategie diverse per scenari diversi».

Dal punto di vista della solidarietà, Bardelli ha fatto la sua parte, con la donazione per l'ospedale Udine, ma anche sostenendo la raccolta di fondi dell'ateneo. «Ho cercato di farmi un quadro, parlando con i reparti, i responsabili, i miei amici medici: ci ho messo una settimana e poi abbiamo fatto una scelta, perché aiutasse la terapia intensiva e il reparto di neonatologia cui serviva una dotazione aggiuntiva per separare eventuali mamme malate di coronavirus».

Camilla De Mori

