UDINE A Udine un martedì grasso cosi magro non si era mai visto. Già di primo mattino, causa scuole chiuse, la città si è svegliata silenziosa e con poco traffico. A notarlo più di tutti sono stati i commercianti. Niente mascherine, coriandoli e colori, solo il pensiero di affitti e bollette da pagare a fronte di nessun cliente. Già è un periodo di crisi ha commentato una fiorista del centro ammettendo di non aver battuto uno scontrino in tutto il lunedì . Se andiamo avanti così possiamo chiudere. A Udine non siamo in zona rossa, per cui a noi non arriveranno sgravi e aiuti economici. Pur ammettendo che le misure prese dalla Regione sono giuste, secondo lei così si mette in crisi l'economia di una città e dopo l'ordinanza di domenica la differenza si sente. L'auspicio è che la situazione rientri presto alla normalità, ma nel frattempo gli ordini vanno fatti e i negozi rimangono aperti con la speranza di vedere qualcuno varcare la soglia. Sinceramente viene voglia di abbassare le serrande ha aggiunto la fiorista ma l'affitto e le bollette a fine mese li dobbiamo pagare e ci si chiede se, anche al di fuori delle zone dei focolai, sarà previsto un aiuto per gli esercenti alle prese con le restrizioni da Coronavirus. Tutto sommato ha aggiunto la commerciante ai fini commerciali è come se fossimo in zona rossa. Si fanno gli assalti ai supermercati, figurarsi se le persone pensano a comperare fiori. Nemmeno per i funerali, dato che anche per queste funzioni sono previste restrizioni. Intanto si avvicina l'8 marzo, la festa della donna, ma più che a mimose si pensa a tamponi e pure i fornitori iniziano ad accusare il colpo con cali delle ordinazioni fino al 50%.

Alle mimose, insomma, si preferiscono oggi fagioli in scatola. Basta allungare l'occhio sugli scaffali dei supermercati del centro storico, già svuotati dei generi alimentari non deperibili. Altro capitolo per i banchi dei mercati che vendono prodotti freschi e deperibili in pochi giorni. in generale questo è un periodo tranquillo ha spiegato Enrico De Fanti, che tutti i giorni sta dietro a un banco di ortofrutta in piazza XX Settembre . Oggi per noi è il primo giorno di allarmismo da Coronavirus e gli effetti si vedono. In tutta la mattinata abbiamo avuto un'ora di lavoro e poi c'è stata calma piatta. La differenza si sente, eccome. Nel nostro caso si fa sentire anche la chiusura delle scuole e nei prossimi giorni sicuramente ne risentiremo. È giusto rispettare l'ordinanza ha precisato ma queste chiusure ci stanno penalizzando.

Ed è tutta una catena, quella dei mercati che riforniscono ristoranti che a loro volta ricevono piogge di disdette. Tra i nostri clienti ristoratori ha detto Enrico diversi hanno ricevuto disdette di tavoli anche da 40 persone per il pranzo delle ceneri. Uno, addirittura, si è sentito disdire un tavolo da 120 commensali.

Per ora a Udine, come comunicato ieri dalla polizia municipale, il mercato rimarrà aperto e intanto i titolari dei banchi adottano formule nuove facendo offerte last minute per riuscire a vendere, in attesa che si torni alla normalità, ma non senza dubbi e rimostranze. L'apertura o la chiusura dei mercati non dovrebbe essere lasciata alla libera scelta dei sindaci ha commentato Enrico le indicazioni dovrebbero arrivare dagli specialisti per il Coronavirus, come gli infettivologi, e dovrebbero essere uguali per tutti. Intanto, anche tra i banchi del mercato non si parla d'altro e serpeggia la paura.La gente è spaventata e il commercio cittadino ne risente.

Lisa Zancaner

