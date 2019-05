Commercio, la catena di abbigliamento apre un punto vendita a Cividale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOCIVIDALE DEL FRIULI Novità per il commercio nella città ducale. La catena Nkd, specializzata in abbigliamento per tutta la famiglia e accessori per la casa, inaugura il 9 maggio il nuovo punto vendita di Cividale del Friuli, il sedicesimo in Friuli Venezia Giulia e il quinto in provincia di Udine. IL NEGOZIOIl negozio, che si trova in Via Foramitti 8, all'interno del centro commerciale Borc di Cividât- occupa una superficie di 266 metri quadri, per un totale di 3 collaboratori. La giornata del taglio del nastro, dalle 8.30 alle 20...