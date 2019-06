CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COME L'ACQUA DE' FIUMISarà la più antica biblioteca del Friuli Venezia Giulia, la Guarneriana, nonché una delle prime attestate nella storia europea, che accoglierà oggi alle ore 18.30 e a ingresso libero l'evento Nome in codice: Lei, Codici guarneriani e leonardeschi a confronto, che segna la seconda tappa della rassegna di parole e musiche ideata e sviluppata dall'Istituto Musicale Guido Alberto Fano. Il tutto avrà inizio non appena il furgoncino Molly, guidato da Mauro Daltin e Alessandro Venier, partito dal borgo di Portis, sulle rive...