UDINE Si stanno toccando i picchi di fine marzo, con tanti ricoverati nelle terapie intensive (60 il 31 di marzo scorso, 39 a ieri, con rispettivamente 215 ricoverati in altri reparti in primavera e 205 ieri), ma a parità di letti e ventilatori non corrispondono i professionisti che devono assistere i pazienti. La curva epidemica al momento non sembra arrestarsi e i professionisti non nascondono la preoccupazione per la gestione all'interno degli ospedali.

«Oggi vengono chiesti ulteriori posti in rianimazione, ma il problema è che manca il personale». Non fa giri di parole il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Udine, Stefano Giglio, a margine della videoconferenza di ieri con il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. «Non ci si può nascondere dicendo che siamo come in una situazione di guerra» afferma Giglio. O meglio, la situazione forse richiama uno stato di guerra ma, secondo il presidente dell'ordine, non sarebbe mancato il tempo per programmare e riorganizzare. «Oggi serve programmazione sostiene e si poteva e si doveva fare prima».

Nessuno forse si sarebbe aspettato di vedere oggi gli stessi numeri di fine marzo, ma i dati non mentono e la sanità deve fare i conti con l'impennata dei contagi che potrebbero portare, nell'arco delle prossime due settimane, a chiusure importanti delle attività ordinarie. «Abbiamo fatto presente al vicegovernatore la carenza di personale prosegue Giglio e anche del fatto che ora serve cognizione di causa delle dinamiche interne in questo momento di difficoltà».

Tradotto il tutto, significa che ci deve essere chi e che deve sapere cosa, oliare un ingranaggio che oggi, in era Covid, non può permettersi di incepparsi. «La presa in carico dei pazienti richiede competenze da parte del personale spiega il presidente dell'Opi servono soluzioni ai problemi quotidiani, pratici e organizzativi. Oggi si piazzano infermieri nelle aree critiche senza la dovuta preparazione. L'Opi si farà promotore di un'informativa a tutti gli iscritti per rispettare il codice, etico, deontologico e professionale». In poche parole: Fai quello che sai fare.

Aperto e propositivo il vicegovernatore Riccardi. «Apprezzo l'intenzione degli Ordini delle professioni infermieristiche di ricostituire un coordinamento regionale unico perché, in particolare in questo momento, l'unità deve diventare l'elemento che ci deve guidare ed esprime la volontà di compiere l'interesse comune» ha indicato, giudicando positivamente l'obiettivo dei presidenti degli Ordini delle professioni infermieristiche di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine incontrati in videoconferenza. Durante il collegamento telematico Riccardi ha sottolineato l'utilità di adottare confronti periodici per governare l'emergenza. E anche l'esponente della giunta regionale, tra i temi affrontati nel corso della riunione, ha richiamato il rispetto dei codici etici e deontologici, l'infermiere di comunità, l'aumentato fabbisogno di dotazioni di personale di assistenza, la necessità di incrementare i corsi di formazioni nelle facoltà infermieristiche. Già quest'anno il numero di infermieri che completeranno il triennio non saranno sufficienti rispetto alle necessità delle Aziende sanitarie.

Il bando che sarà pubblicato a gennaio, infatti, prevede 130 posti a fronte dei 1230 laureandi di novembre. Sul fronte delle competenze professionali, il vicegovernatore ha evidenziato il tema della formazione dei professionisti che, in particolare per le terapie intensive e semintensive, richiede circa 8-10 mesi. Riccardi ha evidenziato il nodo strutturale del servizio sanitario pubblico per il fabbisogno di personale e, sul fronte delle abilitazioni all'esercizio delle professioni, ha rimarcato come il tema sconti, «alcuni vincoli medioevali che devono essere superati ha ammesso - possiamo capire come rimuovere questi ostacoli e sarà importante anche il contributo delle professioni».

«Quest'ultima ondata, rispetto a quella di marzo - ha indicato Riccardi - presenta oggi un andamento diverso, una dimensione più ampia del fenomeno con una domanda ospedaliera importante che carica di più sui ricoveri e sugli isolamenti e meno sulle terapie intensive, a cui si aggiunge una stanchezza maggiore».

La crescita dei contagi preoccupa: «In 10 giorni, dal 21 ottobre al 2 novembre, i 7000 casi registrati da febbraio a metà ottobre hanno raggiunto quota 11mila e le persone isolate che erano 2000, hanno toccato ieri quota 5337» ha informato l'assessore ricordando anche l'incremento dei ricoveri: «Lunedì erano 180 (saliti ieri a 206, ndr), più del doppio in 10 giorni. Solo fra una decina di giorni potremo capire se, a seguito delle misure del Dpcm che sarà varato in serata, la curva fletterà poiché invece, al momento, è in crescita». Scorrendo i numeri, il 24 ottobre erano 16 i pazienti in cura in terapia intensiva e 100 i ricoverati in altri reparti. Se da qui a metà novembre dovessero radoppiare ancora i ricoveri, la situazione diventerebbe molto grave.

La massima disponibilità ad aprire in Fvg il tavolo di confronto con gli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, previsto in sede di Conferenza delle Regioni, in una tempistica che deve tener conto di quelle che sono le priorità dell'attuale emergenza pandemica. Questo il concetto espresso ieri a Palmanova dal vicegovernatore nel corso dell'incontro in videoconferenza con una rappresentanza dell'Ordine tecnici radiologi e delle professioni sanitarie tecniche. Nel dettaglio si fa riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2019 dalla Federazione delle professioni sanitarie tecniche e la Conferenza delle Regioni che prevede la costituzione di Tavoli permanenti regionali con gli ordini provinciali per l'esame di alcune specifiche tematiche, tra cui la definizione del fabbisogno formativo, lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi-assistenziali e gli standard del personale in considerazione di eventuali rimodulazioni degli organici. Come ha spiegato lo stesso Riccardi, per indirizzare il dialogo su un piano efficacemente costruttivo, vanno individuate quali siano le piattaforme di lavoro. Nello specifico, se intervenire nell'ambito della programmazione o in quello della pianificazione e se scegliere come protagonista dell'interlocuzione l'Azienda regionale di coordinamento per la salute oppure la Direzione centrale della Regione.

