Coltello in pugno, rapina il market

IL CASOPASIAN DI PRATO Sono da poco passate le nove del mattino e le serrande del supermercato Despar di via Torino a Pasian di Prato si sono appena sollevate. Non ci sono ancora clienti in coda e la cassiera inizia a sistemare la cassa per accogliere nel migliore dei modi gli acquirenti. All'improvviso ne entra uno; è strano perché ha il volto coperto da qualcosa. Tutto avviene all'improvviso: la donna non fa in tempo ad alzare lo sguardo dal cassetto, dove stava sistemando le monetine e le banconote per iniziare il suo turno di lavoro, che...