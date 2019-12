Colpo in banca il panettiere mette in fuga i malviventi

CARABINIERI

POCENIA Assalto sventato nella notte a Pocenia, grazie alla presenza del panettiere del paese che, dopo aver sentito dei rumori provenienti dalla vicina banca, seguiti poi dall'allarme sonoro che si è messo a squillare nell'istituto di credito, è uscito in strada. Grazie alla sua prontezza di spirito, è riuscito così a far fuggire i malviventi. L'episodio è accaduto attorno alle 4.30 presso la filiale locale della Banca Friuladria Credit Agricole, nella sede di via Roma a Pocenia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la banda di ladri, composta presumibilmente da tre persone, aveva preso di mira lo sportello bancomat, con il tentativo di manomettere il dispositivo Atm per il prelievoo dei contanti e la relativa serratura della porta d'ingresso.

Ma nel momento in cui sono stati sorpresi ed è scattato l'allarme, hanno lasciato perdere il colpo che avevano provato a mettere in atto e sono saliti a bordo di una Bmw nera, scappando a gran velocità. Sul posto poco dopo sono giunti vigilantes del Corpo Vigili Notturni, alla cui control room era arrivata la segnalazione, con le immagini della videosorveglianza che aveva immortalato i banditi.

Prontamente è stato assegnato l'intervento alla Guardia di zona competente per territorio, con l'invito a prestare massima attenzione, dopodiché è stata immediatamente avvisata tramite il numero unico di emergenza la sala operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Latisana e della stazione di Rivignano.

La pattuglia è arrivata in loco qualche minuto dopo, e successivamente anche le forze dell'ordine che dopo aver effettuato i rilievi, hanno dato avvio alle indagini. Nulla è stato rubato, riscontrati solo lievi danni alla struttura.

