GLI INFORTUNI

NIMIS Tragedia sfiorata ieri mattina attorno alle 11 nella piccola frazione di Vallemontana a Nimis. Un uomo classe 1962 si è recato nella locale chiesa per far suonare le campane a festa in occasione della ricorrenza di San Giuseppe artigiano, patrono della frazione. Il campanaro, accompagnato da due persone, per cause ancora in via di accertamento è stato colpito da una campana alla testa, durante la normale oscillazione che permette al manufatto di produrre il suo suono. I presenti hanno subito dato l'allarme e i soccorsi sono giunti poco dopo sul posto. Sanitari del 118 con l'elisoccorso e Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli hanno raggiunto l'uomo, lo hanno preso in cura e rianimato sul posto prima del trasferimento con l'elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine per le dure. Le sue condizioni sarebbero gravi.

E sempre ieri si è verificato un incidente domestico nella frazione di Gorgo di Latisana. Un uomo di 62 anni è caduto mentre eseguiva dei lavori di potatura di un albero collocato all'interno del proprio giardino. A causa dell'impatto il malcapitato si è procurato diverse lesioni. Il 62enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al nosocomio di Udine per gli accertamenti e le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Latisana e l'equipe del 118.

