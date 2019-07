Colpi con la siringa in pugno la Polizia arresta un 38enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIAUDINE È stato individuato, arrestato e posto agli arresti domiciliari nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Udine il presunto autore delle rapine commesse con l'uso di una siringa in due esercizi pubblici cittadini nelle scorse settimane, tra i mesi di giugno e luglio. Si tratta di un cittadino italiano, Gabriele Marmai, 38 anni, residente in zona. Oltre ai due colpi messi a segno con lo spauracchio della siringa è ritenuto l'autore anche di una terza rapina commessa in danno di una donna in bicicletta, sempre in centro a Udine....