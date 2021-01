LE REAZIONI

UDINE Il rinvio del ritorno in classe in presenza dei ragazzi delle superiori? Il segno che «c'è stato qualche errore precedente», secondo la Cgil Flc. E di sbagli e «sottovalutazioni» parla anche il Pd (e a più voci). Il M5S ci va giù ancora più duro, come fa Italia Viva. Ma diversi presidi della provincia di Udine non si dicono sorpresi dalla decisione («Era nell'aria»).

«Non avendo dati oggettivi in mano - dice Adriano Zonta (Cgil) - dobbiamo solo fidarci di quello che fa la Regione come dobbiamo fidarci delle indicazioni del Governo. È chiaro che se si arriva a questo forse c'è stato qualche errore precedente. La pandemia ormai in Fvg pare fuori controllo: c'è il problema che manca personale nella sanità. E parlo per esperienza personale: per fare un tampone e velocizzare i tempi ho dovuto fare il test privatamente perché se avessi dovuto aspettare la sanità pubblica avrei dovuto attendere almeno 10-12 giorni, senza avere nessun documento per giustificare l'assenza dal lavoro. Non tutti possono permetterselo. Questo vuol dire che durante l'estate il Fvg si è messo le medagliette, a settembre Riccardi ci ha detto che il Fvg era preparato per il rientro a scuola, ma evidentemente la cosa non era proprio così e a Houston c'è qualche problema». All'incontro con gli assessori Rosolen e Pizzimenti di ieri mattina, dice, «abbiamo detto che non vogliamo dare colpe a nessuno. C'è da metterci la testa tutti e non cercare di giocare allo scaricabarile con il governo. L'importante è ammettere che si è sbagliato e trovare una soluzione: auspichiamo che si apra un tavolo fra scuola, trasporti, sanità, associazione dei genitori». «Come Cisl scuola - dice Tina Cupani - abbiamo condiviso le difficoltà e le perplessità esposte dagli assessori. Il piano per la ripartenza c'è, anche se per ora non viene attivato. Ma abbiamo condiviso che non ci sono i presupposti per garantire la didattica in presenza dei ragazzi delle superiori».

I PRESIDI

Non si è stupito Luca Gervasutti, preside del liceo Stellini di Udine: «La notizia era nell'aria, perché l'andamento del quadro epidemiologico non lasciava grandi speranze. Pertanto il cosiddetto piano C che prevede il prolungamento della didattica a distanza, lo tiriamo fuori dal cassetto e teniamo per buone le altre due opzioni per tempi migliori. Dai riscontri avuti da famiglie e insegnanti comunque, la decisione della Regione è condivisa: è preferibile aspettare per far rientrare i ragazzi in sicurezza». Nel primo pomeriggio Laura Decio (Marinoni) attendeva di leggere l'ordinanza (che poi prevederà didattica a distanza al 100% con la possibilità di usare i laboratori in presenza), anche se considera comunque «auspicabile la ripresa delle lezioni in presenza».

LA POLITICA

«Se i dati Covid in Fvg sono allarmanti come quelli del Veneto, se la situazione dei nostri ospedali e della sanità pubblica rimane preoccupante, è giusto assumersi responsabilità di scelte non facili come la chiusura delle scuole. Ma sia chiaro che arriviamo a questo punto per sottovalutazioni ed errori evidenti, perché sono stati dati messaggi sbagliati e cattivi esempi, come Fedriga alle manifestazioni contro le chiusure», ha detto il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli. Lo slittamento per i consiglieri regionali del Pd conferma «che le preoccupazioni che continuiamo a raccogliere sull'aumento dei contagi non sono campate in aria e si fondano sulla coscienza che la situazione della nostra regione non si discosta molto da quella di altre che sono indicate oggi più in crisi. È evidente la non recuperata capacità di tracciamento e l'incerta tenuta del sistema ospedaliero». E auspicano altri interventi per un rientro in classe in sicurezza, dalle mascherine Ffp2 ai test sierologici per gli studenti delle superiori. Se Antonella Grim e Sandra Telesca (Italia Viva) parlano di «scelta grave», Massimo Moretuzzo (Patto) ritiene sia «una sconfitta per tutti». Durissimo Mauro Capozzella (M5S): il rinvio secondo lui «dimostra come, anche questa volta, la Regione si sia fatta trovare impreparata».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

