Colletta alimentare in 231 supermercati in provincia

SOLIDARIETÀUDINE Un gesto solidale al supermercato. Torna anche in Friuli oggi la giornata nazionale della colletta alimentare, promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco alimentare.Nella ormai ex provincia di Udine aderiscono 231 punti vendita (confermato il numero dello scorso anno), di cui 44 nella città capoluogo, cui si aggiungono i 121 supermercati in provincia di Pordenone, altri 38 a Trieste e 36 nell'ex territorio provinciale di Gorizia. In Veneto Orientale, invece, i volontari del Banco alimentare saranno operativi in 163...