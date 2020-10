CRONACA NERA

UDINE Da tempo si era insospettita per gli ammanchi di denaro contante nella sua abitazione di Colloredo di Monte Albano. Così ha denunciato il fatto ai Carabinieri di Majano che hanno avviato un'indagine. A finire nel mirino dei militari, una collaboratrice domestica di 64 anni, residente nella zona collinare. La donna è stata sorpresa all'uscita dell'abitazione della datrice di lavoro con 640 euro, in banconote di vario taglio, appena rubate. È scattato l'arresto, per furto aggravato in flagranza. La donna è stata sottoposta alla misura cautelare dei domiciliari in attesa del rito per direttissima. Il denaro è stato restituito alla legittima proprietaria. Dovrà scontare invece due anni agli arresti domiciliari un 47enne residente a Codroipo. L'uomo è stato fermato giovedì pomeriggio dai Carabinieri, in esecuzione a un ordine emesso dal Tribunale di Trieste per fatti accaduti nel 2013. L'uomo aveva indotto un pensionato di 98 anni, con gravi problemi cognitivi, a sottoscrivere un contratto di locazione relativo a un immobile di proprietà, a danno dei legittimi nipoti e parenti, e condannato per circonvenzione di incapace. A Palmanova una pattuglia di agenti della polizia locale ha fermato un veicolo per un controllo sulla regolarità della documentazione assicurativa, scoprendo che da parte della società di noleggio proprietaria, era stata presentata una querela per appropriazione indebita. Il locatario, un italiano, non aveva corrisposto le rate pattuite per il noleggio e si era reso irreperibile, sperando di farla franca. Il conducente è stato denunciato e il veicolo sequestrato. Nella tarda mattinata di ieri infine verso le 12.30, una squadra dei Vigili del fuoco di Udine è intervenuta a Coseano per l'incendio di un trattore, impiegato in un campo. I pompieri hanno spento le fiamme con uno schiumogeno, evitando il propagarsi dell'incendio alle sterpaglie. Ingenti i danni al trattore.

