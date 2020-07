PROCURA

UDINE A Udine «non ha dato buona prova» la strada inaugurata ieri con la nuova disposizione della Procura, per garantire «un più efficace afflusso dell'utenza affiancando al sistema degli appuntamenti (che è in vigore fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la quale è tuttora in atto) un ulteriore canale di accesso agli uffici senza appuntamento, nell'ambito del normale orario di ricezione del pubblico, e cioè fra le 9 e le 2». A dirlo è stato ieri lo stesso procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, che ha spiegato di essere stato costretto a revocarla con effetto già da oggi. Come rileva lui stesso, «infatti ben presto si è formato oggi all'esterno della Procura non già un modesto, ordinato e rapido allineamento di poche persone in attesa - com'era nelle aspettative -, ma un vero e proprio assembramento di parecchie persone, durato parecchio tempo e disagevole non solo per coloro che sono rimasti lungamente in attesa, ma anche per gli uffici interessati. Devo sottolineare che questa Procura, gravata da un'intollerabile scopertura nel numero degli impiegati amministrativi prossima al 40% rispetto alla pianta organica, vede in questo periodo una presenza di personale ancora più assottigliata rispetto al regime ordinario per il godimento del diritto alle ferie, costituzionalmente garantito: dunque gli impiegati presenti in servizio non riescono a fronteggiare in tempi rapidi le esigenze dell'utenza». E poi aggiunge che «gli utenti affollati all'esterno sono stati sottoposti ad una lunga attesa, che è stata per tutti molto snervante, acuita pure dal caldo estivo: situazione che, oltre che spiacevole in sé, è pure contraria alle disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie, le quali continuano a raccomandare di evitare ogni possibile assembramento». Da qui la decisione di ripristinare il sistema di appuntamenti per l'accesso ai servizi di casellario. De Nicolo ha ritenuto di scusarsi «a nome dell'intera Procura, con i signori Avvocati e con i cittadini per questo increscioso episodio».

