I NUMERI

UDINE Quasi 500 persone soccorse in oltre 420 interventi portati a termine, in percentuale il 53% in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni. La riscoperta della montagna dopo il lockdown di primavera ha generato l'incremento esponenziale dell'attività del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia in questo 2020. Da qui l'appello dei vertici regionali, ieri protagonisti della conferenza stampa di fine anno in videoconferenza: Il periodo che stiamo vivendo ci impone sacrifici e rinunce grandi: la nostra esigenza fisiologica di uscire dalla routine e identificare questo uscire con la frequentazione della montagna impone conoscenza ed esperienza, non improvvisazione. L'ambiente va ascoltato e se non si dispone di conoscenze ed esperienze è bene esserne consapevoli e autolimitarsi oppure rivolgersi ad esperti e professionisti della montagna hanno sottolineato Sergio Buricelli, presidente del Cnsas Fvg e la sua vice Cristina Barbarino.

I DATI

I decessi quest'anno sono stati 25 (nelle media rispetto agli anni precedenti), 9 le persone soccorse in pericolo di vita e 33 i feriti gravi recuperati. A questi sono da aggiungere 3 dispersi salvati, 177 feriti lievi e 230 illesi. Il mese di febbraio ha registrato in assoluto il maggior aumento percentuale dal 2015, registrando il 178% (con quaranta interventi totali), seguito dal mese di settembre (118% in più con 58 interventi), gennaio (117% in più e 36 interventi), luglio (86% in più e 71 interventi) e maggio (79% in più, 25 interventi, con la contingenza dello sblocco del confinamento per Covid). Le persone soccorse alla data del 15 dicembre sono state in totale 477, delle quali 306 uomini e 171 donne (rispetto agli anni precedenti i soccorsi che hanno riguardato le donne, hanno subito un aumento percentuale dell'83%). Analizzando le cause che hanno portato all'intervento: la percentuale più alta (176 persone) ha come causa una caduta o una scivolata o la perdita di un appiglio, seguita dalla perdita di orientamento o ritardo o sfinimento (146 persone) e infine il malore (48 persone). Negli interventi in cui è stato necessario l'intervento dell'elicottero, un totale di 171 missioni, il 75% sono stati risolte dal'elisoccorso regionale, il 18% con il supporto dell'elicottero della Protezione Civile, impiegato per gli interventi di ricerca o nelle situazioni in cui non sono presenti problemi di tipo medico-sanitario, il 4% con l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia e il 3% con l'intervento dell'elicottero dell'esercito.

LE TIPOLOGIE

Suddividendo gli interventi effettuati a seconda dell'attività svolta, 254 sono stati gli interventi per escursionisti, 45 nella categoria Alpinismo, nella quale sono stati accorpati gli incidenti su ferrata, in falesia di arrampicata e quelli su pareti alpine in quota, attività che hanno fra loro un fattore di esposizione al rischio molto differente. Nelle attività invernali si registrano 27 interventi legati allo sci, che accorpano in questo calcolo lo scialpinismo, lo sci fuoripista e lo sci in pista. Gli interventi per l'attività di mountain bike sono stati 19 ma l'aumento percentuale di questa pratica sportiva registra rispetto agli ultimi anni il 61% in più di incidenti (derivante dal maggior numero di frequentatori e dall'ingresso dell'e-bike nelle preferenze dei turisti). Seguono, con 17 interventi, quelli legati alla raccolta funghi (aumento percentuale del 33%) e con meno di dieci interventi il volo libero - una pratica che è comunque in aumento, anche se quest'anno è stata fortemente limitata dal confinamento - e il torrentismoa.

