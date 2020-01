Cnsas in prima linea con 318 missioni Nel 2020 già due persone morte

L'ANALISI

UDINE Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia in prima linea per gli interventi in quota e in scenari impervi. In una manciata di giorni, dall'inizio del 2020, ci sono stati «quattro interventi» in regione, che hanno visto scendere in campo i tecnici del Cnsas: putroppo, si contano già due persone morte, l'udinese Rita Rugo, che ha perso la vita cadendo in montagna venerdì a Illegio, e il giovane migrante algerino morto a San Servolo mentre cercava di superare il confine con la Slovenia all'alba del primo giorno del 2020. Ma i soccorritori sono intervenuti anche per aiutare un triestino disperso in Val Pesarina (un intervento complicato, che ha impegnato molto i tecnici) e un francese in Val Dogna. Se si sposta l'orizzonte temporale un po' più in là, da Natale ad oggi, gli interventi diventano cinque, con sei persone soccorse, compresi i due scialpinisti che hanno avuto bisogno di aiuto a Sella Nevea.

IL BILANCIO

A fornire un po' di numeri (che, però, da soli non possono rendere conto di tutto il lavoro che c'è dietro) è il presidente del Cnsas Fvg Sergio Buricelli, che traccia anche un bilancio dell'attività delle 14 sezioni del servizio regionale del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (dieci alpine e quattro speleologiche, con 380 soccorritori) nell'anno che si è appena concluso. «Al 31 dicembre 2019 - spiega - si contano 318 interventi, per un totale di 352 persone soccorse. I morti sono stati 18, mentre una persona, un ragazzo disperso a Sappada in settembre, non è stata individuata. Le persone soccorse illese sono state 120». Dati più confortanti di quelli del 2018, quando, rammenta Buricelli, «abbiamo fatto 295 interventi, meno di quest'anno, con 352 persone soccorse, lo stesso numero del 2019. Ma i morti sono stati di più: in tutto 22». Ma «l'annus horribilis» è stato il 2017: «Un anno maledetto, con quaranta morti». Numeri che non si commentano. «Purtroppo - si limita a dire Buricelli - il prezzo che la montagna chiede in ogni caso è sempre troppo alto». A queste cifre, poi, per correttezza, conclude, andrebbero aggiunti anche i numeri «di tutta l'attività che il Cnsas garantisce con un tecnico di elisoccorso a bordo dell'elicottero sanitario. Questa figura è la punta di diamante del soccorso alpino: per 365 giorni all'anno turna nell'elibase di Pasian di Prato, sull'elicottero del soccorso sanitario, intervenendo nel caso di incidenti in montagna».

Ad aiutare i soccorritori, nuovi strumenti, come il nuovo Artva (apparecchio di ricerca dei travolti in valanga) di cui il Corpo si è dotato. «Ne avevamo uno che aveva già qualche anno. Ora abbiamo comprato quello nuovo che abbiamo messo in dotazione sull'elicottero che la Protezione civile mette a disposizione a Tolmezzo e che completa così il servizio di guardia attiva che da alcuni anni offriamo, con un nostro tecnico e una nostra unità cinofila. Il fatto di essere pronti a partire a Tolmezzo ci permette di essere molto più vicini agli scenari dove potrebbero avvenire eventuali valanghe. Una decisione presa in accordo con la sanità pubblica grazie ad un protocollo che prevede che, in caso di incidente in valanga, la centrale Sores attivi la macchina dei soccorsi con l'elicottero sanitario e, contestualmente, da Tolmezzo, parta l'elicottero della Protezione civile con i nostri tecnici. L'Artva è una risorsa in più».

Camilla De Mori

