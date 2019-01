Clima pazzo, la Regione investe nove milioni per il monitoraggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROTEZIONE CIVILEUDINE Investimenti per oltre nove milioni per un piano di rinnovamento che assicurerà al Friuli Venezia Giulia l'ottimizzazione e l'efficacia delle reti di monitoraggio idronivometeoclimatiche gestite dalla Protezione civile. È l'obiettivo di una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. «I cambiamenti climatici in corso, di cui abbiamo avuto dura prova recentemente, ci fanno capire - ha affermato Riccardi - che il livello di attenzione...