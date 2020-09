CARABINIERI

PALMANOVA I Carabinieri della Compagnia di Palmanova e di quella di Udine, in due distinte operazioni di servizio, hanno tratto in arresto due cittadini stranieri residenti in Italia, individuati mentre trasportavano in auto alcuni migranti, tutti maggiorenni e sprovvisti di documenti. Il primo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio a Palmanova, quando un cittadino pakistano di 25 anni, residente nella Bassa friulana, dopo un attento monitoraggio, è stato controllato dai Carabinieri del Norm di Compagnia e della Stazione di Aiello del Friuli mentre, alla guida di un'auto di proprietà di un connazionale, si stava dirigendo alla stazione ferroviaria con a bordo 6 clandestini, tutti del Bangladesh e tutti maggiorenni, privi di documenti di identità.

Verso la mezzanotte di venerdì, poi, in Remanzacco, i Carabinieri delle Stazioni di Remanzacco e Tricesimo, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare l'autovettura condotta da un cittadino indiano 29enne residente nella provincia di Treviso che, poco prima, aveva trasportato e poi lasciato lungo la S.R. 54 8 clandestini del Bangladesh, tutti maggiorenni e sprovvisti di documenti di identità.

I migranti, al termine degli accertamenti di rito, su disposizione della Prefettura di Udine, sono stati accompagnati presso una struttura di accoglienza ove saranno sottoposti ai previsti accertamenti sanitari.

