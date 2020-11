LA POLEMICA

CIVIDALE Approda anche sui banchi parlamentari la polemica per la chiusura del reparto di Medicina di Cividale, che segue la serrata del punto di primo intervento. Una decisione legata alla pandemia che non ha mancato di far discutere nella città ducale, e non solo sul web. In una situazione già incandescente ora arriva anche lo scontro a distanza fra la senatrice dem Tatiana Rojc del Pd, che ha presentato un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza e il parlamentare di Fi Roberto Novelli, che ha sferrato un attacco piuttosto duro all'esponente dem. Ma lo scontro politico trova sfogo anche in regione, con un botta e risposta tutt'altro che diplomatico fra il vicepresidente Riccardi (che accusa la senatrice di «lucrare politicamente» sulla vicenda) e la stessa Rojc, che gli ricorda che un assessore non è infallibile.

Rojc ha presentato un'interrogazione a Speranza sulla chiusura del reparto di medicina dell'Ospedale di Cividale e il trasferimento dei pazienti negli ospedali di Gemona, Udine e Palmanova, chiedendo al ministro «se è a conoscenza della decisione improvvida dell'assessore regionale del Fvg Riccardi e se tale decisione sia congruente rispetto agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale» e se «ravvisata tale incongruenza, possa esercitare ogni utile interlocuzione per il superamento di questa criticità». Rojc rileva che «da più parti è stata espressa forte preoccupazione per le ricadute sull'assistenza sanitaria territoriale: ospedale di Udine congestionato, medici di medicina generale in grave affanno, Punto di primo intervento (Ppi) chiuso».

Ma Novelli, che pure in passato si è erto a paladino dell'ospedale cividalese, in quest'occasione non ha parole tenere per Rojc: «Non è il momento di fare politica su questi argomenti. Sia il reparto di Medicina sia il Punto di primo intervento dell'ospedale di Cividale saranno riattivati immediatamente dopo questa riacutizzazione dell'emergenza che purtroppo - e lo dice chi ha sempre difeso con i denti la sanità cividalese - vede la mancanza di operatori sanitari, che sono stati necessariamente dirottati in modo anche repentino, per affrontare questa situazione di picco e per curare le persone in terapia intensiva e semintensiva». E il parlamentare prosegue: «Di fronte ad una situazione grave come questa credo che la politica debba essere responsabile. Chi in questo momento - attacca Novelli - fa l'avvoltoio, politicamente, ne risponderà».

In linea Riccardi, che ha risposto attraverso l'agenzia di stampa della Regione: «Spiace dover leggere, in queste drammatiche ore in cui l'intero sistema sanitario nazionale è messo sotto pressione dall'ondata pandemica, che qualche parlamentare della Repubblica riduca il valore del suo mandato tentando di lucrare politicamente su una scelta tecnica presa per rispondere in maniera adeguata alla necessità di posti letto per i malati di Covid in Friuli Venezia Giulia. Essendo il tempo prezioso, invito chi di dovere a investire meglio il suo, di tempo, utilizzando in maniera più consona le proprie prerogative di parlamentare, magari per chiedere conto al Governo dei ritardi e delle disfunzioni che sono sotto gli occhi di tutti». Pronta la replica di Rojc: «Proprio perché il momento è drammatico sento il dovere di onorare il mio ruolo di parlamentare. Come dimostrano le discese in piazza di presidenti di Regione e sindaci, le cariche non rendono infallibili né esenti dalle obiezioni dell'opposizione».

