ASSISTENZA PRIMARIA

CIVIDALE Con un decreto del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria di Udine è stato istituito il Centro di Assistenza Primaria di Cividale del Friuli per garantire al cittadino l'accesso e l'orientamento ai servizi in integrazione con il team multiprofessionale, con particolare riguardo ai malati cronici con bisogni assistenziali complessi per i quali va assicurata la competenza plurispecialistica e l'integrazione con gli altri servizi sanitari. È stato sottoscritto l'Accordo integrativo regionale ponte con i medici di medicina generale per l'anno 2019, con l'obiettivo di garantire una serie di azioni propedeutiche alla definizione di un nuovo Air triennale, basato sulla necessità di spostare progressivamente per appropriatezza il baricentro di assistenza e di cura, per cronicità e fragilità, dal setting ospedaliero a quello territoriale, mediante azioni incentrate sull'intercettazione dell'instabilità nel cronico e nel fragile che genera ricoveri potenzialmente evitabili, in coerenza con l'attuale processo di riforma regionale.

«Nel corso del 2019 - ha spiegato la consigliera Simona Liguori in un ordine del giorno presentato al Consiglio - la Giunta regionale si è più volte espressa in modo favorevole al proseguimento dell'esperienza dei CAP, laddove esistenti e funzionanti, se capaci di rispondere alla logica di una Medicina di Gruppo integrata in sede unica aziendale. In quest'ottica, il Centro di Assistenza Primaria di Cividale del Friuli le cui funzioni sono attualmente sospese rappresenta effettivamente una Medicina di Gruppo integrata in sede unica aziendale ed è funzionale agli obiettivi di assistenza primaria ribaditi nelle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale. Per queste ragioni abbiamo sollecitato la Giunta regionale a favorire quanto prima la ripresa delle attività».

