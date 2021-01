LA VICENDA

UDINE (cdm) La minoranza in consiglio regionale chiede chiarezza sui morti e i contagi nella casa di riposo di Cividale. A riaccendere i fari sulla vicenda è stata lunedì la seduta della commissione consiliare in cui sono stati auditi i vertici dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Fra loro anche il dirigente dei servizi sociosanitari Denis Caporale, che, in quell'occasione ha parlato di 82 morti, fra deceduti per covid e non, nel periodo dal 1. ottobre all'8 gennaio. Il conto aggiornato, ha precisato ieri, alla luce dei dati forniti dal dipartimento di Prevenzione, «nella seconda fase della pandemia è di 88 morti nel periodo che va dal primo ottobre a venerdì scorso, 22 gennaio, nella struttura di Cividale. Di questi, 70 decessi hanno riguardato persone che hanno avuto almeno un tampone anti-covid positivo». Le case di riposo sono state bersagliate dal virus. Nel territorio dell'AsuFc dal 1. ottobre all'8 gennaio ci sono stati «1641 contagi su 4.317 ospiti (il totale dei posti autorizzati è più alto: 4.550, ma non tutti erano occupati ndr), in tutte le case di riposo sul territorio dell'Azienda».

Numeri diversi quelli forniti dai vertici della casa di riposo di Cividale, che sostengono che dall'inizio del focolaio, «dal 15 novembre (il primo caso positivo era stato individuato la sera del 14) al 31 dicembre 2020 ci sono stati 62 morti con covid». Non nasconde la sua «preoccupazione per questo caso salito alla ribalta nazionale dopo la trasmissione di Rai1» la consigliera regionale dem Mariagrazia Santoro. «Non sta a noi chiarire o ricercare eventuali responsabilità, ma capire come stanno le cose, quello sì. È necessario capire, come ha detto don Carlino, se è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto per tutelare questa utenza debole. Spero che, come richiesto in commissione, ci forniscano tutti i numeri per avere chiara la situazione». «È tragico - rileva il dem cividalese Fabio Manzini - che ci si metta a discutere sul numero dei morti. L'unico modo in cui il virus poteva entrare in casa di riposo era tramite il personale e il personale andava monitorato. Secondo noi è mancato un supporto politico da parte della Regione. Avrebbero potuto utilizzare gli spazi vuoti dell'ospedale chiuso di Cividale: avevamo fatto richiesta in tal senso in consiglio comunale già a metà novembre di usare quegli spazi per creare dei locali covid. Ma non hanno voluto farlo. In commissione Salute il 1. dicembre abbiamo espresso allarme rispetto alla situazione in casa di riposo. Ci è stato detto che stavamo creando allarmismo. Sicuramente - sostiene Manzini - non c'è stato lo stesso intervento politico del sindaco e dell'assessore alla sanità di Cividale, che invece c'erano stati nella prima ondata con Balloch sindaco, che aveva messo risorse per la casa di riposo, per garantire l'acquisto di Dpi in maniera autonoma rispetto alla Regione che non li aveva forniti. In questa seconda ondata non abbiamo percepito un simile intervento politico a supporto della struttura», conclude il dem. Il consigliere regionale del M5S Cristian Sergo parla di un «numero dei decessi impressionante nella casa di riposo di Cividale. I dati forniti in III Commissione da Caporale evidenziano come nella sola casa di riposo di Cividale siano deceduti negli ultimi quattro mesi 82 ospiti. Confrontando il numero con quanto avvenuto nella prima ondata, quando furono 152 i decessi nelle case di riposo di tutta la regione, il dato cividalese è impressionante. A Paluzza nella prima ondata furono una ventina i decessi», sostiene Sergo.

