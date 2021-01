INNOVAZIONE

UDINE Anche Cividale digitalizza i servizi anagrafici per dare la possibilità ai cittadini di scaricare i certificati anagrafici on-line con piena validità legale da pc, tablet e smartphone.

L'Ufficio Anagrafe del Comune di Cividale del Friuli ha attivato dal 1 gennaio il nuovo servizio di rilascio dei certificati in modalità digitale..

Il percorso è stato lungo ed impegnativo per l'Ufficio Anagrafe che, grazie alle attività di normalizzazione e bonifica dati ed agli investimenti tecnologici effettuati negli ultimi 10 anni (con l'epilogo costituito dall'attivazione del rilascio delle Carte di Identità Elettroniche dal primo dicembre 2017, e il subentro nell'Anagrafe nazionale popolazione residente dal 19 dicembre del 2019), consente ora a tutti i cittadini (o aziende, imprese, liberi professionisti, ecc.) di accedere, mediante Spid o la carta d'identità elettronica (con pin associato), all'Anagrafe nazionale della popolazione residente e degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero). Ciò permette di acquisire, autonomamente ed immediatamente, il certificato anagrafico di interesse, con qualsiasi strumento telematico: personal computer, tablet e smartphone. Inoltre, se stampati su carta, i certificati mantengono la loro piena validità legale.

L'assessore Davide Cantarutti, nell'illustrare l'iniziativa che vede «il Comune di Cividale del Friuli, ancora una volta, porsi tra gli Enti più innovatori al servizio della cittadinanza», rimarca i punti salienti del servizio: «Niente più accesso agli sportelli, niente più prenotazione degli accessi, niente più orari vincolanti. A qualsiasi ora del giorno, della notte, feriali o festivi, liberamente ed autonomamente, ciascuno potrà prodursi il certificato anagrafico necessario. Il servizio è un'opzione utilissima a disposizione degli utenti; gli uffici rimangono comunque sempre disponibili ad erogare i certificati anche in presenza allo sportello».

Per accedere al servizio, questo l'indirizzo internet: http://www.comune.cividale-del-friuli.ud.it/index.php?id=4158

Per l'accesso da smartphone è necessario installare la app Smart anpr, scaricabile da App Store e Google Play.

