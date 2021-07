Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CREDITOCIVIDALE Finanziamenti a famiglie e imprese in crescita del 38% nel primo semestre 2021 da CiviBank. È il miglior risultato degli ultimi tre anni, per un totale di quasi 370 milioni erogati. In forte crescita mutui casa e finanziamenti per Ecobonus.L'erogazione di finanziamenti da parte di CiviBank conferma il trend positivo degli ultimi anni: il primo semestre 2021 registra il miglior risultato dell'ultimo triennio, con un totale di...