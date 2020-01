Città violenta e Fratelli d'Italia ora pensa all'Esercito

SICUREZZA

UDINE Violenze sessuali, furti e risse. Nelle ultime settimane alcuni episodi violenti hanno minato la percezione della sicurezza in città. Il gruppo udinese di Fratelli d'Italia chiede, attraverso il consigliere comunale Antonio Pittioni, che Udine torni a essere una città sicura. «Si deve spingere le istituzioni - afferma Pittioni - i nostri senatori, parlamentari e il questore a trovare soluzioni efficaci, capendo dove e se sia possibile potenziare la presenza di forze dell'ordine in città sia nelle ore diurne che notturne, così da ottenere la massima copertura di sicurezza sul territorio».

È stato da poco approvata una mozione di Pittioni sull'istituzione di un'unità cinofila della Polizia locale di Udine, in modo da contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti. Ed è stato anche approvato un'ordine del giorno presentato dal gruppo FdI di Udine dove si chiedeva al sindaco e alla giunta di assumere altri 10 agenti di Polizia locale. «Potrebbero essere utilizzati in un reparto della Polizia locale che faccia servizio di sicurezza - prosegue il rappresentante di Fratelli d'Italia - Inoltre vorrei proporre l'assunzione di un manager per la sicurezza, un profilo altamente specializzato e finalizzato alla gestione della sicurezza a livello comunale».

Anche Luca Onorio Vidoni è preoccupato: «Nonostante Udine sia ancora una città tranquilla, i fatti che si sono verificati in questi giorni sono molto gravi e preoccupanti. Quello della sicurezza è un tema che sta molto a cuore a Fratelli d'Italia e a questa amministrazione. In questo anno e mezzo è già stato fatto molto, penso ad esempio all'assunzione di nuovi agenti, all'acquisto dei taser, all'installazione di videocamere e all'istituzione di un'unità cinofila. Evidentemente tutto ciò non basta, purtroppo stiamo ancora ereditando una situazione creata dall'amministrazione precedente, mi auguro che venga convocata al più presto una riunione di maggioranza sul tema della sicurezza. Bisogna aprire al più presto un confronto con il Prefetto e il Questore per verificare la possibilità di impiegare l'Esercito nelle zone più calde come Borgo Stazione e via Cividale».

Il parlamentare Walter Rizzetto ha raccolto l'appello di Vidoni e Pittioni: «Dopo quanto di virtuoso e utile da loro proposto a Udine - assicura - cercherò di dare il massimo appoggio alla Giunta udinese per cercare gli strumenti più utili e adatti per far stare tranquilli gli udinesi, che meritano di godere e vivere la città a qualsiasi ora del giorno e della notte senza correre rischi a causa di malintenzionati che l'hanno scambiata per il loro ring personale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA