CITTÀ SOTTO ESAME UDINE Buche, dissesti, cedimenti: che siano in centro

CITTÀ SOTTO ESAMEUDINE Buche, dissesti, cedimenti: che siano in centro o in periferia, i problemi alle strade cittadine sono ancora la fonte maggiore di segnalazioni al Comune. Su quasi un'ottantina di comunicazioni inviate dai cittadini sulla piattaforma eUrp (comunicazioni ancora aperte), ventisei riguardano la viabilità: dalla rampa del marciapiede per i disabili rotta in Piazzale D'Annunzio, alle profonde buche in via della Cisterna segnalate da un utente come conseguenza dell'utilizzo da parte dei mezzi di trasporto e di quelli pesanti;...