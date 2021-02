IL CASO

MARTIGNACCO La ricorrenza del Santo Patrono di Martignacco, che cade domani, ha tenuto con il fiato sospeso quasi 250 attività e 1.700 dipendenti del Città Fiera, intorno ad un quesito: una festività locale vale come una nazionale per le limitazioni imposte per il contenimento del covid? E il giorno prima (cioè oggi) va considerato un prefestivo alla stregua di un qualsiasi sabato? Il tema si era posto già venerdì alle 13, quando il sindaco di Martignacco ha ricevuto «il parere che avevamo chiesto come Polizia locale alla Prefettura, che venerdì ci ha risposto con una interpretazione rigida. Che il giorno del Patrono è una festa e bisogna chiudere le attività non essenziali, anche se non è una festività nazionale e anche se il Patrono non ha nessuna incidenza sull'affluenza al Città Fiera. A Martignacco sono chiusi solo gli uffici comunali e pochissime attività. Ma la Prefettura ha richiamato il decreto, che non fa alcun distinguo fra feste nazionali e locali», come spiegava ieri pomeriggio lo stesso primo cittadino Gianluca Zanor. E ieri, dopo una giornata frenetica, di telefonate, richieste di informazioni e comunicati, in serata è arrivata una presa di posizione da parte del prefetto vicario Gloria Allegretto: «Il giorno del Patrono è un festivo e quindi non si apre se non le attività essenziali. Per quanto riguarda il giorno prima (cioè oggi ndr) domani (oggi ndr) farò una mail chiarificatrice al sindaco. Stiamo valutando con le altre Prefetture e i pronunciamenti intervenuti: c'è stato qualche caso in cui in un prefestivo si sono tenuti aperti i negozi. Si può tentare. Ho sentito anche la Regione. Siamo d'accordo che se il festivo dev'essere rispettato, domani (oggi ndr) deciderò per la giornata di domani. Mi metto nei panni delle attività che vogliono lavorare. Francamente farò il possibile», diceva Allegretto ieri sera. Il sindaco di Martignacco ha sentito la vicaria: «Mi ha detto che mi invierà questa mail di indicazioni, che dovrebbe permettere ai negozi del Città Fiera di lavorare nella giornata del 2 novembre, mentre per il festivo del 3 non c'è niente da fare». Il giorno festivo, solo attività essenziali. «Di fronte a quanto ci ha riferito il sindaco - commentava ieri sera il patron del Città Fiera Antonio Maria Bardelli - del colloquio avuto con la Prefettura, domani (oggi ndr) proveremo a restare aperti. Lasceremo alle nostre attività la libertà di decidere, dando loro le informazioni più precise possibili. Su mercoledì non abbiamo ancora avuto comunicazioni ufficiali». Oggi, fa sapere il Città Fiera, «alcuni negozi apriranno fino a prova contraria assumendosi la propria parte di responsabilità e confidando in quanto anticipato dal Comune. A tutti è stata lasciata autonomia di decisione».

Prima dello snodo serale, Bardelli aveva affidato ad una nota, inviata verso le 19, le sue dichiarazioni, ricordando come «stiamo subendo una discriminazione che da novembre ci vede costretti alla chiusura dei nostri negozi nei weekend a differenza di altre realtà della distribuzione che possono invece aprire. Oltre che aver creato dei ingentissimi danni economici tale discriminazione non ha evitato gli assembramenti». Nel testo, aveva rivolto un appello per poter tenere aperto, ricordando come ci fosse «il parere favorevole all'apertura del Comune di Martignacco che si è interfacciato con le Amministrazioni regionali competenti e le Direzioni dei comparti salute, protezione civile e attività produttive».

