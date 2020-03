Un'impresa vale quanto la sua capacità di promuovere il bene comune e la valorizzazione umana e sociale del territorio a cui appartiene. È con questa visione che Antonio Bardelli nel 1984 ha creato il nucleo originale che ha dato vita al Città Fiera, divenuto oggi una comunità di 250 negozi, 40 ristoranti e 1700 dipendenti; ed è sempre con questa visione che il Gruppo Bardelli continua il suo operato. In questa emergenza sanitaria, il Città Fiera si è attivato per capire come dare il proprio contributo. Dopo un dialogo aperto con le autorità sanitarie regionali e i medici sul fronte, è stato chiesto di donare due respiratori portatili, un ecografo neonatale completo, per un valore di 100.000 euro. L'ecografo neonatale, necessario per garantire un percorso alternativo e protetto per le future mamme affette dal virus, è una donazione particolarmente sentita e in linea con le iniziative benefiche portate avanti dal Città Fiera, da sempre a sostegno della famiglia nella sua totalità, dal nonno al bambino. Inoltre nel 2005 è nata l'associazione Nicopeja, su desiderio dei coniugi Antonio Maria Bardelli e Cristina Nonino di aiutare e tutelare i bambini in condizione di fragilità, in Italia e all'estero. «Questo è il modo concreto per sostenere e ringraziare gli eroi del settore medico e non che stanno lottando sul campo per affrontare l'emergenza del Covid-19 - si spiega in una nota - È grazie al vostro lavoro che possiamo dire con certezza che #andrátuttobene! »

