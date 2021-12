PROTESTA

UDINE In piazza non per scioperare, ma per rafforzare il dialogo e la concertazione con il Governo: oggi, appuntamento a Roma, per la Cisl, che rilancia la via della responsabilità e della coesione sociale in questo momento particolarmente delicato per il Paese. Anche una delegazione della Cisl Fvg ha raggiunto la capitale per dare voce ad una manifestazione dai chiari intenti costruttivi. «Con questa iniziativa, ma in generale con il lavoro che stiamo portando avanti in questi mesi difficili spiega per la Cisl Fvg, il segretario Alberto Monticco puntiamo a migliorare i contenuti della manovra e ad impegnare il Governo sulle stringenti priorità economiche e sociali, senza incendiare i rapporti sociali e industriali. Non si può, infatti, non tener conto degli importanti avanzamenti conquistati dall'azione sindacale nella Legge di Bilancio, dove molte delle nostre rivendicazioni sono state accolte». Passi ritenuti fondamentali dalla Cisl: certo molto va ancora migliorato, ma non si può negare che la via della trattativa stia dando risultati concreti e dalle ricadute evidenti. Volendo fare un esempio concreto, riferendosi alle novità in materia fiscale si legge nella nota della Cisl regionale pensiamo al risparmio complessivo di cui beneficeranno i lavoratori dipendenti fino a 35mila euro, che va dai 271 ai 291 euro, oppure all'innalzamento della no tax area che sale a 8.500 euro, mentre l'aliquota Irpef per gli scaglioni tra i 15mila e i 28mila euro, scende di due punti percentuali, passando dal 27% al 25%. Calando queste misure sulla realtà del Friuli Venezia Giulia, e prendendo a campione 102mila 560 dichiarazioni dei redditi emesse dal Caf Cisl Fvg, emerge che ben 52151 persone beneficeranno del taglio dell'Irpef al 25% e che 93340 dichiaranti, con un reddito fino a 35mila euro, si vedranno sgravati fiscalmente circa 300 euro l'anno.

