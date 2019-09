Cinquemila migranti entrati da gennaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIGRANTIUDINE Richiedenti asilo in diminuzione in Friuli Venezia Giulia: erano 3.651 al primo luglio mentre al 16 settembre sono scesi a 2.951. Una presenza diminuita negli ultimi mesi anche grazie al piano di distribuzione che prevede la dislocazione verso altri territori: al 24 settembre risultavano trasferiti 1.262 migranti verso altre regioni italiane. I dati sono stati resi noto nel corso delle audizioni dei quattro prefetti in Sesta commissione del Consiglio regionale: Valerio Valenti (Trieste), Angelo Ciuni (Udine), Massimo Marchesiello...