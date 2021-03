IL PERCORSO

UDINE Erano oltre 500 gli studenti di licei, scuole superiori, università, accademie di tutta la regione che hanno partecipato, con enorme interesse, alla diretta con gli imprenditori del Fvg organizzata dal Cluster Arredo: un viaggio alla scoperta delle bellezze del made in Italy regionale che ha entusiasmato prof e ragazzi, finalmente in contatto, seppur virtuale, con l'affascinante mondo dell'architettura d'interni.

Guidati da eccellenze imprenditoriali del Fvg rappresentative delle filiere mobile, sedute, cucine, divani - Edi Snaidero, Roberto Moroso, Edi Polesello, Rudy Vernier, Simone Cavassi -, sotto la regia del Cluster, gli studenti dei licei Sello di Udine, Fabiani di Gorizia, Nordio di Trieste e Galvani di Cordenons, degli Isis Solari di Tolmezzo, Malignani di Udine e Carniello di Brugnera, dell'Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo e dell'Università di Trieste e Università di Udine, hanno conosciuto le imprese grazie a passeggiate in video selfie in diretta dalle aziende.

L'EVENTO

Un evento web, distante dalla tradizionale videoconferenza, che sarà a breve ripetuto e su specifiche tematiche visto il grande consenso riscontrato. Per tutti - professori, studenti, imprenditori, istituzioni - si è trattato di un collegamento con la realtà in giorni difficili, in cui le scuole sono obbligate a chiuderele proprie aule. E allora il mondo dell'arredo ha aperto le proprie porte per accogliere, al momento solo virtualmente, centinaia di studenti - commenta il presidente del Cluster Arredo Franco di Fonzo -. Nell'impossibilità di svolgere tour in presenza in azienda, sono stati gli imprenditori a portare ai giovani le potenzialità e le bellezze del comparto. L'arredo della nostra regione è un pilastro dell'economia italiana, di cui dobbiamo tutti essere orgogliosi.

GLI ISTITUTI

La diretta zoom ha permesso di far conoscere gli istituti che compongono la filiera formativa dell'architettura di interni in regione grazie a brevi introduzioni alle scuole presenti in tutto il territorio regionale. Numerosi gli interventi degli studenti, che hanno posto pertinenti domande, perlopiù tecniche. Il messaggio unico per i ragazzi è stato: seguite le passioni e raggiungerete l'obiettivo.

In attesa di ospitare dal vivo questi giovani di cui le nostre strutture tanto necessitano, dal tecnico al commerciale - commenta l'imprenditore Polesello -, abbiamo mostrato loro reparti e uffici, con una veloce panoramica sull'evoluzione dell'automazione dei nostri macchinari. Una nostra stagista ha offerto una sua testimonianza diretta sull'attività che ogni giorno svolge in azienda.

Rossella Rizzatto, dirigente scolastica del liceo artistico Sello di Udine, conferma la necessità di un contatto proficuo con il mondo produttivo. L'iniziativa ha incontrato l'interesse dei nostri studenti di conoscere meglio le eccellenze del territorio. Non sempre riescono a percepire quale sarà il loro futuro, esiste una carenza di informazione che il Cluster sta colmando con questi apprezzati eventi.

