Cinquecento figuranti alla maxi-rievocazione napoleonica

LA RIEVOCAZIONEPALMANOVA Battaglie, parate, accampamenti e osterie: nella città fortezza va in scena la più grande rievocazione napoleonica d'Italia. Saranno quasi in 500, provenienti da tutta Europa, i rievocatori in abiti e armi storiche che animeranno il più grande evento rievocativo napoleonico organizzato in Italia, uno dei più rappresentativi di tutto il vecchio continente. Palma alle armi 1809 L'assedio farà vivere, il 7 e 8 settembre 2019, la storia della Fortezza nei momenti delle Guerre napoleoniche. Due giorni tra battaglie,...