Cinque furti in poche ore nella zona sud della città

L'ALLARMEUDINE Cinque furti in poche ore, commessi tutti con le stesse modalità. La zona sud della città è stata presa di mira martedì pomeriggio da un raid ladresco realizzato con ogni probabilità da un'unica mano, un singolo o una banda.IL COLPO GROSSOIl bottino più consistente è stato quello raccolto in casa di una coppia udinese, marito e moglie, sulla settantina. Erano usciti per un'ora, tra le 16.30 e le 17.30. Al rientro l'amara sorpresa, la casa era stata messa a soqquadro dai ladri che se ne sono andati dopo aver rubato...