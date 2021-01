Cinque bar multati e chiusi, 95 persone identificate e sanzionate. Pesante il conto che ha presentato in provincia di Udine l'iniziativa Io apro, la manifestazione di disobbedienza civile dei ristoratori friulani contro le decisioni restrittive anti-Covid del governo che con il ritorno in zona arancione da oggi, obbligherà i locali pubblici a riabbassare le saracinesche. L'azione di protesta era stata annunciata sui social con un hashtag a livello nazionale. I primi ad intervenire nel tardo pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Compagnia di Udine, su segnalazione di diversi cittadini che hanno chiamato il 112. I militari dell'arma del capoluogo friulano sono intervenuti in particolare in due ristoranti un agriturismo a Rive d'Arcano e un ristorante a Tavagnacco - poi via via nelle altre zone della Carnia e del Friuli Collinare. A finire sotto la lente di carabinieri e Polizia con i verbali di sanzione e chiusura La Ciacarade di Udine e Le Magnolie di Tavagnacco, la decisione del Questore poi ha riguardato anche La dimora del Bardo di Nimis, l'agriturismo Alle Rose di Rive d'Arcano e l'osteria Candoni ad Arta Terme. I locali rimarranno chiusi cinque giorni ad eccezione dell'osteria Candoni: all'arrivo delle forze dell'ordine, infatti, all'interno del locale non c'erano clienti e subito i proprietari hanno provveduto a chiudere. Per loro sono previsti due giorni di chiusura invece di cinque. I titolari, invece, sono stati multati con una sanzione da 400 euro (280 se pagata entro cinque giorni). Le forze dell'ordine hanno anche fermato 95 persone che, una volta identificate, saranno raggiunte nei prossimi giorni dalla medesima sanzione.

