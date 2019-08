Cinghiali morti nel Ledra «Ci sono anche le recinzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOOSOPPO Un branco di cinghiali è finito nel Ledra e nel canale la mamma e i cuccioli hanno trovato la morte.L'episodio, che ha visto mobilitati forestali e vigili del fuoco, ha fatto discutere ad Osoppo. Interviene anche il Consorzio di bonifica pianura friulana, che gestisce la rete dei canali, sottolineando che oltre a tutelare il territorio, si preoccupa anche di proteggere la fauna. Per questo ha predisposto divesi strumenti.Il Consorzio fa sapere per bocca della sua presidente in una nota che tutela l'acqua ma anche tutti i suoi...