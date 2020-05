COSTRUENDO IL FUTURO

UDINE Teatri, cinema, concerti: secondo le linee del Comitato tecnico scientifico della Protezione Civile nazionale potrebbero riprendere da giugno, con alcune misure di sicurezza e un tetto massimo di presenze.

REGOLE BASE

Sono quelle che ormai abbiamo imparato a conoscere: distanziamento di almeno un metro, mascherine, niente assembramenti in entrata e uscita, vietato l'ingresso agli spettacoli per chi ha una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Gli organizzatori, inoltre, dovranno mettere a disposizione dispenser con sostanze igienizzanti all'ingresso degli spazi (aperti o chiusi che siano), evitare di usare biglietti cartacei, favorendo l'acquisto digitale. Per quanto riguarda il tetto massimo di presenze, le linee guida parlano di 200 persone al chiuso e mille all'aperto, comprensivi di artisti e lavoratori (tenendo ferme le distanze).

LA MUSICA

Per quanto riguarda le «attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso», invece, meglio, secondo il Comitato, che per ora restino sospese. Ma una parte del settore spettacolo comincia a vedere la luce in fondo al tunnel: è il dato positivo che rilevano gli operatori, ma non per tutti le indicazioni del Comitato sono fattibili: «Di positivo commenta Giovanni Candussio di Zenit, realtà attiva nei grandi concerti - c'è che è una ripartenza e dobbiamo rimetterci in moto; molte realtà piccole potranno fare i loro eventi. Per noi sono linee guida penalizzanti: se serve più tempo, meglio aspettare perché con questi numeri non possiamo muoverci». Troppo basso il tetto di presenze per la società che organizza tra i più grossi concerti in regione, senza contare che gli spettatori devono avere sedie inamovibili e c'è il nodo degli accessi da gestire. «Quest'anno non ci saranno grandi concerti continua Candussio - l'importante è che si riparta con tutti i protocolli di sicurezza. La nostra intenzione è di recuperare tutti gli eventi annunciati, compresi quelli internazionali: ne abbiamo già riprogrammato la gran parte (quelli estivi, per il 2021)».

«Con queste linee guida ci sono tutti i presupposti per fare il No Borders commenta Luigi Vignando, che segue i concerti per il festival del tarvisiano - e ci stiamo lavorando. Aspettiamo l'ufficializzazione, ma questo è un segnale positivo, anche se dovranno prima valutare gli effetti delle aperture. I laghi di Fusine, l'altopiano del Montasio e il rifugio Gilberti hanno tutti grandi spazi a disposizione e già in passato abbiamo organizzato live con le sedie. Troveremo i modi per contenere le presenze già prima dell'evento. L'importante è poter fare, poi faremo con i limiti che ci danno». Lo stesso, ipotizza Vignando, potrebbe valere per i concerti nel parco di Villa Manin.

I CINEMA

«Le linee guida dovranno essere confermate nelle prossime settimane, ci potranno essere delle differenziazioni su base regionale, ma se ci fanno riaprire, noi riapriamo - commenta Thomas Bertacche per il Cec, che a Udine gestisce il Visionario e il Centrale - Ci stiamo già muovendo per organizzare una grande arena per il cinema all'aperto». Nel frattempo, a fine mese, ci sarà una nuova piattaforma di cinema online: «Ogni utente spiega Bertacche - rimarrà legato alla sua sala cinematografica e ci sarà la nostra sala Astra replicata virtualmente». Lunedì scorso, inoltre, è ripartito il cantiere per la realizzazione delle due nuove sale interrate.

IL TEATRO

L'Ert aveva già cominciato a prevedere alcune misure di sicurezza con l'obiettivo di riprendere la stagione a ottobre, ma ideando alcuni appuntamenti già per l'estate: «È un percorso lungo e complicato, ma è importante che si inizi a farlo dice il direttore, Renato Manzoni - La nostra idea è di fare qualche iniziativa estiva all'aperto, piccoli spettacoli teatrali o concerti: speriamo col 18 di maggio di poter tornare negli uffici per programmarli. Poi, speriamo che la stagione riparta ad ottobre: vogliamo recuperare i circa 60 eventi del cartellone che sono stati sospesi. La stagione 2019/2020 si concluderà a fine anno. Programmare quella successiva è complicato e lo faremo non prima di fine estate e partirà nel 2021».

Il Css, invece, ha dato vita all'iniziativa sul web #IoSonoMecenate, coinvolgendo gli artisti in una forma che permettesse loro di avere un compenso: «In questi mesi spiega la codirettrice artistica, Luisa Schiratti - abbiamo continuato a lavorare, immaginando una serie di possibili scenari in attesa delle linee guida, che valuteremo domani in una riunione. Abbiamo un progetto per il 2020 e l'annunceremo a breve: partirà dall'estate, se fattibile, altrimenti da autunno».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

