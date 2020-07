LA VICENDA

LIGNANO (e.f.) L'altra sera poco dopo la mezzanotte in via Annia a Sabbiadoro si è verificato uno scippo con destrezza. Vittima una signora originaria del Veneto, ma da parecchi anni residente a Lignano dove gestisce un albergo. Si tratta di N.G., 67 anni che è stata alleggerita dal proprio orologio Rolex di circa 6-7 mila euro. La signora terminato il lavoro stava rincasando in via Annia quando per entrare nel cortileè scesa dalla macchina per aprire il cancello. In quel momento si sono avvicinati due giovani in scooter con la testa coperta dai caschi e le hanno strappato l'orologio dal polso, dandosi alla fuga. Evidentemente la donna non si è accorta d'essere seguita a debita distanza. Non si esclude che i malviventi potessero in qualche modo conoscere le sue abitudini. Alla donna non è rimasto altro che telefonare ai carabinieri del luogo che l'hanno subito raggiunta. Purtroppo i due malviventi si erano dileguati. Pare però che la donna sia riuscita a prendere il numero della targa che ha fornito ai carabinieri che ora stanno indagando.

Ieri mattina poco dopo le 9 in viale Europa a Lignano, di fronte al mercato settimanale è accaduto un incidente che avrebbe potuto avere ben più serie conseguenze. Una donna di Pordenone S.S. di 47 anni è stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava la carreggiata in bicicletta: a travolgerla un'auto con targa straniera con a bordo marito, moglie e due bambini. Nel violento urto la donna è finita contro il parabrezza, che ha sfondato con la testa. Con la donna c'era pure una bambina crimasta illesa. La donna è stata prontamente soccorsa sia dall'investitore sia dai passanti. La donna ha ricevuto le prime cure in pronto soccorso, ma considerato la gravità delle ferite è stata prontamente trasferita con l'elisoccorso al nosocomio triestino. Fortunatamente, non sembra in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA