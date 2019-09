Cibi salutari, premiata ricercatrice di Pontebba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RICONOSCIMENTOUDINE Una friulana si aggiudica un premio nazionale per lo sviluppo di alimenti benefici per la salute.Marilisa Alongi, friulana di Pontebba, dottoranda del corso PhD in Alimenti e salute umana dell'Università di Udine, è la vincitrice del premio What for?, finanziato da Federalimentare - Federazione italiana dell'industria alimentare con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza dei giovani ricercatori sulla potenziale applicazione della loro ricerca e la comunicazione efficace della stessa, per favorire il trasferimento...