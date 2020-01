IL RITRATTO

TOLMEZZO Incredulità, dolore, commozione. Choc in Carnia quando la notizia ha iniziato a circolare. Tolmezzo in lutto si è stretta accanto alla famiglia della ragazza che aveva compiuto 27 anni proprio l'8 gennaio. Chiara Dorotea, classe 1993, diplomatasi al liceo classico, si era laureata in Scienze dell'economia e della gestione aziendale a Trieste, con una specializzazione in strategie d'impresa, dopo una serie di esami sostenuti a Udine e un Erasmus in Spagna; poi dei corsi di marketing e l'esperienza alla Bocconi di Milano con un master in leadership femminile. Terminata la formazione, il periodo di gavetta, con alcuni incarichi di stagista e hostess congressuale; poi dall'aprile 2019 era stata assunta alla Civibank nell'ufficio estero. Si occupava di gestione e assistenza alla clientela con operatività con l'estero, così come di assistenza alle filiali per operazioni in valuta. Da novembre era passata alla sede di Gorizia della FriulAdria Credit Agricole; da gennaio il trasferimento nella filiale di Palmanova. Dal suo paese natale, dove rientrava spesso perché legata agli affetti familiari e alle amicizie, si era trasferita nella zona del cividalese per abitare con il fidanzato. Chiara lascia nel dolore il padre Federico, che conduce un noto studio per la consulenza contabile e legale nel capoluogo carnico, la madre Nadia, storica maestra elementare di centinaia di alunni della città e la sorella Elisa; a piangerla anche il cugino, il noto rapper e cantautore Luca Dorotea, in arte Doro Gjat. Amici e conoscenti la descrivono come una ragazza dalle mille risorse, una mente brillante, appassionata di viaggi, con una carriera lavorativa promettente e in cui stava bruciando le tappe; il legame con la sua terra non si era mai interrotto grazie anche all'impegno e alle attività portate avanti nel periodo scolastico, nell'associazionismo e nel volontariato tolmezzino. Tutti l'hanno voluta ricordare sulle pagine dei social network per il suo sorriso solare, l'altruismo e la generosità, dedicandole un ricordo commosso e un pensiero. Anche dall'istituto di credito per il quale lavorava si racconta di una dipendente modello, scelta proprio per le sue caratteristiche e il curriculum di tutto livello. A Palmanova le era stato affidato il ruolo di assistente alla clientela, mansione particolare emersa con l'apertura degli sportelli senza casse Agenzia per te, per la quale si cercano figure particolarmente brillanti, intelligenti, spigliate e di qualità, come del resto era Chiara.

