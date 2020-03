«Dopo aver ascoltato le criticità e le proposte espresse dai rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie e dopo un confronto con alcuni degli enti gestori sulle difficoltà di organizzazione degli interventi sostitutivi da garantire a seguito della sospensione dell'attività dei Centri diurni, la Regione ha fornito prime indicazione operative». Lo rende noto il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi in merito al documento inviato agli Enti gestori dei servizi per la disabilità, alle Aziende del servizio sanitario e ai Servizi sociali dei Comuni. Sono circa mille le persone che in regione frequentano i Centri diurni e che dalla chiusura dell'11 marzo sono a totale carico delle famiglie. Gli operatori dei servizi semiresidenziali sono 686, di cui oltre la metà con funzioni educative e circa 300 con ruolo assistenziale. Ciò che chiedono i rappresentanti delle associazioni sono la fornitura di servizi alternativi, la dotazione di dispositivi di protezione individuale a chi si dovesse recare a domicilio o la preventiva attenzione al contenimento del rischio di contagio nel caso in cui venissero riattivati alcuni servizi. Il decreto prevede che le prestazioni possano essere rese secondo domiciliarità, erogazione nel luogo abituale, consulenze telefoniche o on-line. La Regione prevede che nel periodo di sospensione dei servizi semiresidenziali, nel territorio di ciascuna As operi un nucleo di coordinamento per l'organizzazione e l'operatività degli interventi sostitutivi.

