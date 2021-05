Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHIESAUDINE Oggi in cattedrale alle 9.30 la Chiesa diocesana di Udine celebrerà uno dei suoi momenti più solenni, ovvero la Messa crismale, un appuntamento che connota il Giovedì Santo ma che quest'anno non è stato ancora celebrato causa pandemia. La messa del Crisma riunisce tutti i sacerdoti e i diaconi del clero diocesano attorno all'Arcivescovo per la liturgia durante la quale sono consacrati gli olii santi utilizzati nel corso...