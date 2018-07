Chiarotto premiato «Riferimento in Romania»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RICONOSCIMENTOTIMISOARA Il Comitato Friul Tomorrow e l'associazione Euretica hanno premiato la scorsa domenica a Timisoara Tiziano Chiarotto, già assessore regionale del Friuli Venezia Giulia nel 1994. I due sodalizi hanno sottolineato come il friulano Chiarotto «è divenuto un ambasciatore socio-economico del Friuli e dell'Italia in Romania costituendo un sicuro punto di riferimento altamente favorevole per chiunque desiderasse intraprendere attività sociali ed economiche a Timisoara e in Romania agendo per il bene degli italiani senza...