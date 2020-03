Non solo il contagio da Coronavirus si diffonde. Si sta espandendo anche il contagio della paura, dell'ansia in cui stanno vivendo soprattutto le persone affette da più patologie, in particolare over 65 A rendere nota questa situazione in preoccupante incremento è il segretario dell'Ordine dei Medici di Udine Mario Da Porto, che sta ricevendo numerosi messaggi e telefonate da parte di pazienti in allerta per il rischio di essere considerati predestinati non tanto al contagio , ma all'esito infausto che il virus potrebbe comportare. «Il messaggio-appello che voglio dare a queste categorie di persone, ricordando che la popolazione della nostra regione ha, fortunatamente, un'aspettativa di vita elevata e quindi anche un'età media elevata, è molto chiaro: dovete stare tranquilli perché non siete e non sarete considerati dei predestinati al virus, nemmeno cittadini di serie B». Il Presidente dell'Ordine, Maurizio Rocco, interviene ricordando ai medici l'obbligo deontologico di contrastare ogni forma di discriminazione nell'accesso alle cure. «I vari bollettini e le reportistiche sui dati tendono spiega il medico a giustificare la mortalità elevata con l'età e/o con la correlazione fra la mortalità e la presenza di altre patologie preesistenti quali, ad esempio, diabete tipo 2, ipertensione, cardiopatie ischemiche, aritmie cardiache molto comuni, ed altre, anche se ben trattate e controllate». Non è così, smentisce il segretario dell'Ordine: «Da medico posso dire che si tratta di patologie molto diffuse, spesso legate le une alle altre e molto comuni dopo i 50 anni. I dati sono e saranno preziosi a livello epidemiologico ma non sono efficaci a livello comunicativo in quanto rischiano di ingenerare ansia e disagio inutili in un'ampia fetta della popolazione». Queste persone manifestano il timore di non essere curate a sufficienza, vista l'età e/o per le malattie da cui sono già colpiti. «Questi pazienti prosegue Da Porto sono a volte terrorizzati all'idea di essere considerati di serie B rispetto a chi ha un'età inferiore o non presenta altre malattie; si sentono soli e sentono maturare intorno a sé una sorta di colpevolizzazione sociale, più o meno conscia». L'invito è di mantenere la calma e a seguire le prescrizioni mediche e le regole sanitarie, facendosi seguire dai propri medici di famiglia.

