Cheerleader, al Benedetti a settembre il primo corso

IL CASOUDINE A dire cheerleader vengono subito in mente i film americani, quelli che raccontano i competitivi anni delle superiori, alla ricerca di riconoscimento e popolarità tra i compagni di scuola. Eppure, il cheerleading, che unisce coreografia, ginnastica e acrobazia per incoraggiare le squadre sul campo da gioco: una disciplina sportiva decisamente complessa e faticosa, che richiede molta preparazione atletica.L'Italia non ha certo la tradizione degli Stati Uniti, ma qualcosa sta cambiando: circa un anno fa, l'associazione Danza...