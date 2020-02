AGGRESSIONE

UDINE Cestista friulano picchiato selvaggiamente assieme a un compagno di squadra a Giulianova, in provincia di Teramo, nelle Marche, dove attualmente gioca. È successo al giocatore di basket di Lignano, Raphael Chiti, che è stato prima ricoverato all'ospedale di Teramo, poi trasferito a Udine, con una prognosi di 30 giorni, per la frattura dell'osso mandibolare. Qui sarà sottoposto, nelle prossime ore, a un delicato intervento chirurgico. Il compagno di squadra Marcello Piccoli ne avrà, invece, per 5 giorni ed è stato subito dimesso, dopo le medicazioni del caso, al Pronto soccorso dell'Ospedale di Giulianova.

Secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri e contenuta anche in una querela che sarà presentata dall'avvocato dei due, come riporta il sito Emmelle, i due giocatori, assieme ad altri compagni, stavano raggiungendo le loro autovetture, quando sono stati avvicinati da un gruppetto di almeno quattro persone che, inspiegabilmente, hanno aggredito Chiti e l'altro compagno di squadra.

Il cestista friulano della Globo Giulianova è stato colpito alle spalle, alla testa e poi al volto, mentre veniva affrontato da un secondo sconosciuto che lo minacciava di morte. I Carabinieri della compagnia di Giulianova e i colleghi di Mosciano stanno indagando, servendosi anche delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del luogo dell'agguato, che potrebbero aver ripreso e documentato l'aggressione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA