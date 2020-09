AMBIENTE

UDINE Non solo i bidoni stradali rimasti sono pieni: il problema riguarda anche i piccoli cestini installati in città che spesso traboccano di rifiuti e sacchetti dell'immondizia che andrebbero conferiti in ben altro modo. Le immagini riguardano la parte nord di Udine (via Monte Grappa e via D'Artegna), ma le segnalazioni riguardano un po' tutte le zone. Allo stesso tempo, inoltre, molti udinesi (e in particolare i proprietari di cani) si lamentano per la scarsità degli stessi cestini che li costringe a riportarsi a casa le deiezioni dei quattro zampe, quando non, con scarso senso civico, a non raccoglierli affatto.

I DISAGI

La questione è stata sollevata anche dalla consigliera del Pd, Cinzia Del Torre che aveva segnalato i disagi e presentato a luglio una interpellanza sul tema, firmata anche dal collega di Siamo Udine, Lorenzo Patti. «Dato che i cestini sono pochi, la situazione non stupisce. D'altronde, abbiamo osservato che al progressivo inserimento, quartiere per quartiere del sistema Porta a Porta, sono aumentati gli abbandoni di piccoli rifiuti, come carte di caramelle, scontrini o residui di street food tipo gelati, pizzette, ma soprattutto si vede l'accatastarsi, ai bordi dei marciapiedi, di mozziconi di sigaretta, e di deiezioni di animali che, sempre più spesso, non vengono raccolte dai proprietari dei cani. Inoltre commenta -, c'è chi butta anche nei cestini le immondizie che dovrebbe differenziare». La questione, secondo la consigliera, è che la scarsa quantità di piccoli cestini presenti lungo le strade cittadine (scarseggiano soprattutto fuori dal centro storico) è incompatibile con la rivoluzione nella modalità di gestione dei rifiuti portata dal casa per casa: «Fondamentalmente, i cestini attualmente sono in centro storico, nei parchi e lungo le rogge, quindi ci sono intere aree dove sono assenti. Prima spiega Del Torre -, non ne servivano molti perché c'erano comunque i cassoni stradali: il sistema era pensato con un altro criterio. Ora invece è necessario prenderne di più, più grandi, possibilmente con l'imboccatura stretta in modo che non si riescano a gettare i sacchetti più grandi, e installarli in tutta la città perché la gente passeggia anche nelle aree residenziali, non solo in centro».

PORTA A PORTA

Tra l'altro, quando in consiglio comunale fu approvato il porta a porta, più di un anno fa, l'assemblea approvò anche un ordine del giorno presentato dal consigliere di Siamo Udine, Lorenzo Patti, proprio per aumentarne il numero: «Hanno votato sì commenta Del Torre -, e non si è fatto niente. Quando l'amministrazione dice che con il casa per casa si è arrivati all'80per cento dell'indifferenziata, non tengono conto di questi aspetti: anche i conferimenti nei cestini, in aggiunta ai sacchetti abbandonati, contribuiscono ad diminuire il dato».

Al.Pi.

